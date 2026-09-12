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Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026 10:26

Φυλλάδια για την οδική ασφάλεια σε μαθητές μοίρασε η Τροχαία Καλαμάτας

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Φυλλάδια για την οδική ασφάλεια σε μαθητές μοίρασε η Τροχαία Καλαμάτας

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Ενημερωτικά φυλλάδια για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια μοίρασαν χθες το πρωί, με αφορμή της έναρξης της σχολικής περιόδου, ένστολοι αστυνομικοί σε σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη Μεσσηνία φυλλάδια με σχετικές πληροφορίες κυκλοφοριακής αγωγής, μοιράστηκαν σε γονείς και μαθητές στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, από αστυνομικούς του τμήματος Τροχαίας, ενώ το “παρών” στην ενημερωτική δράση έδωσε και ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος.

Οι αστυνομικοί ευχήθηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες καλή σχολική χρονιά δίχως ατυχήματα στους δρόμους, αναφέροντας τους πως καθ’ όλη τη διάρκεια και της φετινής σχολικής περιόδου θα βρίσκονται δίπλα τους.

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Κ.Ηλ.

 

 

 

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