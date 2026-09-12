Πρώτο κουδούνι με ευχές και παιδικά χαμόγελα στα σχολεία της Καλαμάτας

Με ελπίδες, όνειρα, παιδικά χαμόγελα και ευχές για καλή σχολική χρονιά, υποδέχθηκαν χθες τα σχολεία της Μεσσηνίας τη νέα χρονιά. Πραγματοποιήθηκαν οι τελετές του αγιασμού και τα παιδιά πήραν τα βιβλία.

Ομως, η υποδοχή της έγινε με περισσότερα από 100 κενά στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του νομού, από τα οποία 39 αφορούν την Παράλληλη Στήριξη, παιδιά με βαριές ειδικές μαθησιακές ανάγκες, αλλά και πάλι σε κάποια ακατάλληλα και ανεπαρκή σχολικά κτήρια.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, μετά τον αγιασμό, διαβάστηκε το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, που προέτρεπε τα παιδιά να ρωτούν, να δοκιμάζουν, να ζητούν τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, να κοιτούν τον διπλανό τους, τονίζοντας πως κάθε παιδί πρέπει να νιώθει σημαντικό και αξίζει την ευκαιρία να ονειρευτεί.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός συμβούλευσε τα παιδιά να ψάχνουν, να κάνουν φίλους, να μην φοβούνται να κάνουν λάθη, να δοκιμάζουν και να βρουν αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο μεταφοράς των μαθητών της Περιφέρειας, των επενδύσεων σε σχολεία και αθλητικές υποδομές σε αυτά και στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος κάλεσε τα παιδιά να αγκαλιάσουν, να αγαπήσουν και να αξιοποιήσουν το σχολείο τους, που είναι ζωντανό κύτταρο της πόλης, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία είναι οι χώροι που μαθαίνουμε πέρα από τη μόρφωση, να σεβόμαστε, να συνεργαζόμαστε και να πετυχαίνουμε μικρές και μεγάλες κατακτήσεις.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά ευχήθηκε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Γιάννης Φραγκής.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελένη Καλογερέα ευχήθηκε μια χρονιά με προκλήσεις και διακρίσεις για τα παιδιά και δεσμεύτηκε ότι όλοι οι γονείς θα είναι εκεί, στο σχολείο για τα παιδιά τους.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Σπύρος Σπύρης κάλεσε τα παιδιά να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή της ζωής τους στο σχολείο και ευχήθηκε στα παιδιά της Γ’ Λυκείου να πετύχουν τους στόχους τους και να θυμούνται για πάντα αυτή τη χρονιά.

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Νωρίτερα στο Γυμνάσιο Παραλίας η διευθύντρια Ελισάβετ Σταθοπούλου τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά να χαίρονται που έρχονται στο σχολείο και να φεύγουν από αυτό χαρούμενα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος επισήμανε στα παιδιά ότι τα μαθητικά χρόνια είναι τα καλύτερα και πρέπει να τα απολαύσουν και τα προέτρεψε να διδαχθούν, να προσπαθήσουν, να ζήσουν αυτά τα χρόνια που θα φτιάξουν φιλίες, που θα τα συνοδεύουν για χρόνια.

Ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα είναι διαρκώς δίπλα στο σχολείο και στα παιδιά, ώστε το σχολικό περιβάλλον να είναι ασφαλές και φιλικό.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ηλίας Κουτίβας προέτρεψε τα παιδιά να παραμείνουν παιδιά και να χαμογελούν.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Βασίλης Σινάπης κάλεσε τα παιδιά να αγαπούν το σχολείο, να έχουν αγάπη και ταπείνωση.

Γ.Σ.