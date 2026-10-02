Παρουσίαση βιβλίου για τον Δημήτρη Μανιατάκη στις 21 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Γεώργιος Μέργος. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Σταματία - Δήμητρα Δημοπούλου.
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2026 16:41
Παρουσίαση βιβλίου για τον Δημήτρη Μανιατάκη στις 21 Οκτωβρίου στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στην Καλαμάτα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Δημήτρης Μανιατάκης: Οραμα, Επιχειρηματικότητα, Αξιοκρατία» των Αθανασίου Παπανδρόπουλου και Κώστα Χριστίδη.
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