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Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2026 16:41

Παρουσίαση βιβλίου για τον Δημήτρη Μανιατάκη στις 21 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα

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Παρουσίαση βιβλίου για τον Δημήτρη Μανιατάκη στις 21 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα

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Στην Καλαμάτα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Δημήτρης Μανιατάκης: Οραμα, Επιχειρηματικότητα, Αξιοκρατία» των Αθανασίου Παπανδρόπουλου και Κώστα Χριστίδη.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Γεώργιος Μέργος. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Σταματία - Δήμητρα Δημοπούλου.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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