Παρουσίαση βιβλίου για τον Δημήτρη Μανιατάκη στις 21 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Γεώργιος Μέργος. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Σταματία - Δήμητρα Δημοπούλου.