Καλαμάτα: Eκθεση για τη ζωή και το έργο του Φώτη Γκόνη

Στην έκθεση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό αρχειακό υλικό από το προσωπικό αρχείο του Φώτη Γκόνη, το οποίο παραχώρησε η οικογένειά του ειδικά για τη διοργάνωση.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το μπουζούκι του Φώτη Γκόνη, καθώς και έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια που καταγράφουν σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας. Παράλληλα, μπορούν να ακούσουν ηχογραφήσεις με τη μουσική του Φώτη Γκόνη, μέσα από δίσκο βινυλίου που αναπαράγεται σε πικάπ, ζωντανεύοντας με έναν ξεχωριστό τρόπο το μουσικό του έργο. Μέσα από το υλικό αυτό αναδεικνύεται η διαδρομή ενός μουσικού που ξεκίνησε από τη Μεσσηνία και διακρίθηκε σε σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, συνεργάστηκε με μεγάλες ορχήστρες και συνέβαλε στην παρουσία του ελληνικού μπουζουκιού στο διεθνές κοινό. Ο Φώτης Γκόνης γεννήθηκε στην Καλλιθέα Μεσσηνίας και από μικρή ηλικία, χάρη σε μια τυχαία γνωριμία με έναν επαίτη, ασχολήθηκε με το μπουζούκι.

Η μουσική του πορεία τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές και συνεργάστηκε με γνωστές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου. Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του κατέχει η συμμετοχή του στην παραγωγή «Zorba the Greek», όπου συνεργάστηκε με τον Άντονι Κουίν, ενώ σημαντικός σταθμός υπήρξε και η συνεργασία του με τη Μελίνα Μερκούρη στο «Illya Darling». Η παρουσία του στις παραγωγές αυτές συνέβαλε στην προβολή του ελληνικού μπουζουκιού και της ελληνικής μουσικής στο διεθνές κοινό. Η έκθεση του Συλλόγου Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της μνήμης και της καλλιτεχνικής παρακαταθήκης του Φώτη Γκόνη, μέσα από αυθεντικά αντικείμενα και τεκμήρια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» προσκαλεί το κοινό της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, καθώς και τους φίλους της μουσικής και του πολιτισμού, να επισκεφθούν την έκθεση και να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή και το έργο ενός Μεσσήνιου μουσικού που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του μπουζουκιού. Η έκθεση-αφιέρωμα στον Φώτη Γκόνη, παράλληλα με τη λειτουργία του εκθεσιακού χώρου «Μαρία Κάλλας», εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο του Συλλόγου Αποφοίτων. «Στόχος μας είναι ο χώρος της μόνιμης έκθεσης “Μαρία Κάλλας” να αποτελέσει όχι μόνο μια βάση για τη φιλοξενία κι άλλων εκθέσεων, αλλά και αφορμή, έμπνευση και σημείο συνάντησης για κάθε δημιουργική ιδέα. Ένας μικρός μεν, ανοιχτός δε χώρος πολιτισμού, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εκθέσεις, δράσεις, εργαστήρια και κάθε πρόταση που μπορεί να γεννήσει δημιουργία, έκφραση και διάλογο», τονίζεται από τους διοργανωτές.

Η έκθεση για τον Φ. Γκόνη θα παραμείνει στο χώρο έως και 30 Σεπτεμβρίου και θα λειτουργεί παράλληλα με την έκθεση "Μαρία Κάλλας" στο ωράριο της, το οποίο έχει ως εξής: Τρίτη 11 π.μ.- 5 μ.μ. και Τετάρτη 11 π.μ.-3 μ.μ. Για οργανωμένες ή ομαδικές επισκέψεις θα πρέπει να έχει υπάρξει σχετική συνεννόηση νωρίτερα