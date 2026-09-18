7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Oμιλοι Καινοτομίας και Αριστείας

Τους Ομίλους Καινοτομίας και Αριστείας, καθώς και τις Ομάδες Ενισχυτικής Διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027, παρουσιάζει το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθήτριες και μαθητές της πόλης να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου, έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Για τη φετινή σχολική χρονιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 Όμιλοι Καινοτομίας και Αριστείας και 8 Ομάδες Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων και μαθησιακών αναγκών.

Οι Όμιλοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις για τη μεσαιωνική και προφορική ιστορία της Καλαμάτας, τα μαθηματικά, το ποδόσφαιρο, τη χορωδία, τη ρομποτική και τον προγραμματισμό, το μπάσκετ, το graffiti, την επιτραπέζια αντισφαίριση, τον 3D σχεδιασμό και τους αυτοματισμούς. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν Όμιλοι με αντικείμενο την εξερεύνηση πολιτισμών, τα οικοσυστήματα της Μεσσηνίας, την ιστορία της τέχνης, τη χημεία στην καθημερινή ζωή και την πολιτισμική διπλωματία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υποστήριξη των μαθητών μέσω των Ομάδων Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξης λεξιλογίου, Μαθηματικών, Φυσικής και Αγγλικών, για διαφορετικές τάξεις του Γυμνασίου. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας επιχειρεί να διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών, συνδυάζοντας τη γνώση με τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ενώ παράλληλα προσφέρει πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη σε βασικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα μαθήματα των Ομίλων και των Ομάδων Ενισχυτικής Διδασκαλίας ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου, ενώ οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο στο 27210 29567 ή μέσω email στο 7peirkalam@gmail.com