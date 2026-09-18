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Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 14:00

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Δωρίου – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Δωρίου – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο φωτο αρχείου

Navarino Agora

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 60 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή.

Κατηγορία Κοινωνία
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