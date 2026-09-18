Κοινοτικό Γραφείο Ασπροχώματος: Ερωτήματα για κόστος και αδειοδοτήσεις

Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την παραλαβή του έργου, το τελικό κόστος του, τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και τις απαιτούμενες εγκρίσεις για τη χρήση του κτηρίου. Ειδικότερα, ο κ. Τζαμουράνης ζήτησε να διευκρινιστεί αν το έργο έχει παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή και αν υπάρχει πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση, ποιο είναι το συνολικό κόστος και ποιες οι επιμέρους δαπάνες των διαφορετικών φάσεων κατασκευής, αν υφίστανται οικονομικές διεκδικήσεις ή άλλες αξιώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεσή του και, τέλος, αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία του κτηρίου και ως χώρου συνάθροισης κοινού.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, η προβλεπόμενη χρήση του κτηρίου είναι ως γραφείο, σημειώνοντας ότι οι πρόσθετες αδειοδοτήσεις θα ολοκληρωθούν ανάλογα με τη χρήση που θα επιλεγεί στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στις 360.000 ευρώ, ενώ η σύμβαση με τον αρχικό ανάδοχο είχε διαμορφωθεί στις 233.905 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ο αρχικός ανάδοχος έλαβε συνολικά 171.902 ευρώ. Όπως εξηγήθηκε, η διαφορά προέκυψε από την έκπτωση και την τελική εκκαθάριση του έργου. Ο κ. Μαστραγγελόπουλος υπενθύμισε ότι ο αρχικός ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος, με αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών. Για την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος προχώρησε στη συνέχεια στις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τις υπόλοιπες εργασίες να ανατίθενται σε νέο ανάδοχο έναντι ποσού 60.000 ευρώ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκαν και πρόσθετες παρεμβάσεις που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό αντικείμενο του έργου, προκειμένου ο χώρος να καταστεί συνολικά λειτουργικός. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, η κατασκευή πεζοδρομίων, η τοποθέτηση στεγάστρων και η κατασκευή μαντρότοιχου. Στο έργο συνέβαλαν συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου, τα οποία πραγματοποίησαν συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση και παράδοση του χώρου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι στον σχεδιασμό του Δήμου βρίσκεται η αδειοδότηση του ισογείου, ώστε μελλοντικά να μπορεί να χρησιμοποιείται και ως χώρος συνάθροισης κοινού. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη υπάρξει συζητήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στον συγκεκριμένο χώρο, ωστόσο για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές και αδειοδοτικές διαδικασίες.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης επανήλθε στο ζήτημα του συνολικού κόστους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργεία αυτεπιστασίας και για τις οποίες, όπως υποστήριξε, δεν παρουσιάστηκε αναλυτική οικονομική αποτίμηση. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ανέφερε ότι τέτοιου είδους εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, θέτοντας παράλληλα ένα γενικότερο ζήτημα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του πραγματικού κόστους των εργασιών αυτεπιστασίας στα έργα του Δήμου. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις, στα λεγόμενα «πάρκα τσέπης». Απαντώντας, ο κ. Μαστραγγελόπουλος υποστήριξε ότι η εκτέλεση εργασιών μέσω των συνεργείων του Δήμου έχει μικρότερο κόστος σε σχέση με την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο, καθώς το προσωπικό προέρχεται από επιδοτούμενα προγράμματα. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εκτίμησε ότι για απλές εργασίες αυτεπιστασίας δεν ήταν απαραίτητη η λήψη σχετικής απόφασης.