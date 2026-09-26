89χρονος νεκρός στην παραλία της Μεθώνης

Ο άτυχος 89χρονος το μεσημέρι της Πέμπτης ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του από τη θάλασσα που έκανε το μπάνιο του, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε.
Η Λιμενική αρχή Πύλου ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε στο σημείο.
Λουόμενοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χρησιμοποιώντας και απινιδωτή, δίχως όμως αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια ο 89χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ στη σορό του έχει παραγγελθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.