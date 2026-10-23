Υπ. Ανάπτυξης: Έως το τέλος του έτους η εθνική συμφωνία μείωσης τιμών

Τη συνέχιση της εθελοντικής Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έως το τέλος του έτους, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των επιχειρήσεων, επαναβεβαίωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης στη συνάντησή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην σύσκεψη συμμετείχε και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

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