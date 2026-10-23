Τιμώμενη η Πελοπόννησος σε τουριστική έκθεση στην Αθήνα

Ως τιμώμενη Περιφέρεια θα συμμετάσχει η Πελοπόννησος στη 13η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Πολιτισμού Athens International Tourism & Culture Expo 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου στο Peristeri Expo Center.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί δήμους, τουριστικούς φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ως συνεκθέτες στο περίπτερό της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προβολής και επαγγελματικών συνεργασιών.

Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί μέσω του Visit Peloponnese, με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών, των ταξιδιωτικών εμπειριών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στη 12ετή πορεία της έκθεσης έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 1.700 διεθνή τουριστικά γραφεία από 100 χώρες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 59.500 επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ εκθετών και αγοραστών τουριστικών υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εξασφαλίσει για τους συνεκθέτες της προνομιακό κόστος συμμετοχής 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ στο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων B2B.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 15 προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές τουριστικών υπηρεσιών (Hosted Buyers), μεταξύ των οποίων τουριστικοί πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία και επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν τους επαγγελματίες με τους οποίους επιθυμούν να συναντηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της διοργάνωσης. Παράλληλα, προβλέπεται η καταχώριση των επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα της έκθεσης και στην πλατφόρμα B2B, με παρουσίαση του εταιρικού προφίλ, του λογοτύπου και των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Αιτήσεις έως τις 31 Οκτωβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αρχικά αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Visit Peloponnese Connect. Μετά την έγκριση της αίτησης θα λαμβάνουν την ειδική φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα B2B, καθώς και οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής. Το ποσό των 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ καταβάλλεται απευθείας στη διοργανώτρια εταιρεία, ενώ η συμπληρωμένη φόρμα και το αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των επαγγελματικών συναντήσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Πελοποννήσου ως τιμώμενης Περιφέρειας σημαντική ευκαιρία για την προβολή του προορισμού και την άμεση επαφή των τοπικών επιχειρήσεων με επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς. Όπως ανέφερε, η περιφερειακή αρχή, με επικεφαλής τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, δίνει έμφαση σε δράσεις που συνδέουν την τουριστική προβολή με συγκεκριμένες εμπορικές συνεργασίες. Επισήμανε ακόμη ότι το προνομιακό κόστος συμμετοχής στις επαγγελματικές συναντήσεις διευκολύνει την παρουσία των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου στη διοργάνωση και κάλεσε τους επαγγελματίες και τους τουριστικούς φορείς να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή.