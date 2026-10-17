Το ΤΕΕ Πελοποννήσου για τον εκφοβισμό της Αγρίου

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιεχόμενο της επιστολής και κάθε τέτοια ενέργεια απειλής και εκφοβισμού, σε βάρος της διευθύντριας Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας Σταυρούλας Αγρίου.

Επισημαίνει ότι “τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία” κι εκφράζει “την προσδοκία για την ταχεία και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές”.

Σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ Πελοποννήσου παρατηρεί:

“Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και ενημέρωση που έχει λάβει για ανώνυμη επιστολή που απευθύνθηκε στη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας και η οποία φέρεται να περιλαμβάνει ευθείες απειλές κατά της ζωής της, καθώς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά της ίδιας και στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης, καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιεχόμενο της επιστολής και κάθε τέτοια ενέργεια απειλής και εκφοβισμού.

Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία. Οι απειλές, οι εκφοβισμοί και η προσωπική στοχοποίηση προσβάλλουν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προσωπικής ασφάλειας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου υπογραμμίζει ότι οι απειλές και οι εκφοβισμοί σε βάρος των υπαλλήλων και στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και του συνόλου των Μηχανικών μελών του, είτε δραστηριοποιούνται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι απολύτως καταδικαστέοι και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί.

Η ίδια αρχή ισχύει αυτονόητα για κάθε εργαζόμενο και κάθε πολίτη. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προσωπική ασφάλεια και η ανεμπόδιστη άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που οφείλουμε όλοι να διαφυλάσσουμε.

Εκφράζουμε την προσδοκία για την ταχεία και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές”.