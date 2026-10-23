Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Ενημέρωση εργαζόμενων στο για τα δικαιώματά τους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η εκδήλωση νομικής πληροφόρησης στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, με θέμα “Ενημέρωση των εργαζομένων για τα εργασιακά τους δικαιώματα”.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, από τη νομικό του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Άντα Σταμάτη.

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια εποικοδομητική συζήτηση, μέσα από την οποία συζητήθηκαν, αναλύθηκαν και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας συνεχίζει την ενημέρωση εργαζομένων με την επόμενη εκδήλωση να έχει οριστεί για τις 25 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, με θέμα “Εργασιακό άγχος, βία και παρενόχληση στην εργασία”.