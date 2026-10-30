Διακοπές ρεύματος  σε περιοχές της Μεσσηνίας

Αύριο Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει ο οικισμός Καμάρια στον Δήμο Πύλου - Νέστορος, από τις 8:30 έως τις 11 το πρωί στην Καλαμάτα οι οδοί Νικηταρά, Παλαιολόγου και Φαρών και από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι οι οδοί Ψαρών, Αριστείδου και Θεμιστοκλέους.

Την Κυριακή από τις 8:30 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει η οδός Σπάρτης και η περιοχή της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι οι οδοί Καίσαρη, Πολυχάρους, Αριστόδημου και Αναγνωσταρά.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.