Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παράκαμψη Γιάλοβας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας σε διαδρομή 1,3 χιλιομέτρου, στο έργο της παράκαμψης της Γιάλοβας, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2027, ενέκρινε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας Αθανάσιος Χριστόπουλος, λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός διευθυντής αποφάσισε: “Τη διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος, από τη χ/θ. 0+000 έως τη χ/θ. 1+340 της α’ φάσης του υποτμήματος 1 του έργου «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας)». Η κυκλοφορία των οχημάτων στην κατεύθυνση από και προς Πύλο, θα διεξάγεται μέσω των εργοταξιακών οδών, οι οποίες διέρχονται υπεράνω των κατασκευασμένων τμημάτων ανάντη και κατάντη του υφιστάμενου τεχνικού και σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη προσωρινή οδική σήμανση, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, για την εφαρμογή των εν λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.5209/2025 (Κ.Ο.Κ.).

Απαιτείται συμμόρφωση των οδηγών στη σήμανση των εκτελούμενων έργων. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01-11-2026 έως την 20-02-2027, ενώ σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν ενωρίτερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν πριν από τον καθορισμένο χρόνο”.