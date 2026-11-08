Κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα για την ακρίβεια

Κινητοποιήσεις για την ακρίβεια οργανώνονται το επόμενο διάστημα στην Καλαμάτα, με κορύφωση την πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου.

Οπως ενημερώνει το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, “η πρόσφατη σύσκεψη σωματείων εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, επαγγελματικών ενώσεων και αγροτικών συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδικάτου, έθεσε στο επίκεντρο το οξύ πρόβλημα της ακρίβειας.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης μιας ενιαίας και συντονισμένης απάντησης με τη διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα κοινών πρωτοβουλιών περιλαμβάνει:

Διακίνηση ενημερωτικού υλικού την Παρασκευή 6/11 στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία, καθώς και έξω από μεγάλα σούπερ μάρκετ (το Σάββατο 7/11, την Τετάρτη 11/11 και το Σάββατο 21/11), με κάλεσμα προς τον λαό της Μεσσηνίας για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Κατασκευή πανό, τα οποία θα αναρτηθούν έξω από κεντρικά σούπερ μάρκετ της πόλης, καθώς και δημιουργία κοινής αφίσας με όλα τα σωματεία και τους φορείς που στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Πραγματοποίηση κοινής συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, για την αναλυτική παρουσίαση των αιτημάτων στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Διοργάνωση παράστασης διαμαρτυρίας έξω από την Εφορία Καλαμάτας την Πέμπτη 19/11, στις 11 π.μ. Κατάθεση του ψηφίσματος των σωματείων και του διεκδικητικού πλαισίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να πάρει σαφή θέση και να το υιοθετήσει.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα συγκλίνουν και θα κορυφωθούν με τη μαζική συμμετοχή στη μεγάλη πανελλαδική – πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη, που διοργανώνεται από τα εργατικά σωματεία, φορείς και την ΑΔΕΔΥ”.