Ενας συνετός και μετρημένος συνάδελφος με πολλά χρόνια στην δημοσιογραφική πιάτσα “έφυγε” στα 96 του χρόνια και σε όσους τον γνωρίζαμε και είχαμε συνεργαστεί, το μαντάτο έφερε μεγάλη θλίψη.

Ο Σωκράτης Λεκέας έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως δικηγόρος, επάγγελμα που ασκούσε παράλληλα.

Τον πρωτοσυνάντησα το 1973 όταν μπήκα για μαθητεία στο “Θάρρος” και είχα την αμέριστη συμπαράστασή του. Τα χρόνια πέρασαν και όταν προχώρησα στο εγχείρημα έκδοσης της “Ε” βρέθηκε δίπλα μου ως στενός συνεργάτης. Διετέλεσε ακόμα διευθυντής της “Σημαίας” για αρκετά χρόνια.

Αξιόλογη σταδιοδρομία είχε ο Σωκράτης και στην δικηγορία, υπήρξε μάλιστα και Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Σήμερα το μεσημέρι του είπαμε το τελευταίο αντίο και ότι θα τον θυμόμαστε για πάντα.



Ντίνος Δ. Πλεμμένος