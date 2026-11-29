Προαιρετικά ανοιχτά μπορούν να παραμείνουν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας.

Η συγκεκριμένη Κυριακή συμπίπτει φέτος και με το τριήμερο των προσφορών της Black Friday, δίνοντας στους καταναλωτές μία ακόμη ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους επωφελούμενοι από τις εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, για όσα καταστήματα επιλέξουν να λειτουργήσουν σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Παράλληλα, ο Σύλλογος καλεί τους καταναλωτές της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής να στηρίξουν την τοπική αγορά, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις της πόλης για τις αγορές τους.