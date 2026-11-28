Την λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που αναμένονται την Κυριακή σε Πελοπόννησο, Αττική, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ανακοίνωση για τα μέτρα εξέδωσε και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας τονίζοντας ότι αυτά περιλαμβάνουν υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών καθόλη τη διάρκεια της Κυριακής καθώς και παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους (οικοδομές, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, delivery) συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.