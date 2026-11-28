Η ενίσχυση της συνεργασίας των κοινωνικών υπηρεσιών, η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας στην Πελοπόννησο και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση των αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων βρέθηκαν στο επίκεντρο της διημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 24 και 25 Νοεμβρίου στη Σπάρτη.

Στη διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, κοινωνικών φορέων και επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής φροντίδας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε ο ρόλος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και των Κέντρων Κοινότητας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών, ενώ η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην παιδική προστασία και την επείγουσα αναδοχή.

Η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, σε δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση της διημερίδας, επισήμανε ότι στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η μετάβαση από τις μεμονωμένες παρεμβάσεις σε μια περισσότερο συντονισμένη και τεκμηριωμένη κοινωνική πολιτική, μέσα από την αξιοποίηση των δεδομένων του Παρατηρητηρίου, τη συνεργασία με τους δήμους και την κατάρτιση των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών.

Αναφερόμενη στην παιδική προστασία και την επείγουσα αναδοχή, η κ. Οικονομάκου υπογράμμισε: «Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η έγκαιρη αναγνώριση, η ταχύτητα της παρέμβασης και η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών αποκτούν καθοριστική σημασία».

Η αντιπεριφερειάρχης τόνισε επίσης ότι ο τόπος κατοικίας, η οικονομική κατάσταση και οι προσωπικές δυσκολίες κανενός ανθρώπου δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβασή του στην κοινωνική φροντίδα.