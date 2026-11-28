Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των 10 Ελλήνων και Αρμένιων πατριωτών που εκτελέστηκαν το 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τελείται αύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, στη θέση “Γύρα” της Κοινότητας Τριόδου.

Στην τελετή που έχει καθιερωθεί και τελείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της Κοινότητας, καλούνται δημότες, εκπρόσωποι της Αρμένικης Κοινότητας, συγγενείς και φίλοι των εκτελεσθέντων, να παραβρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη τους. Η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο των πεσόντων δίπλα στον ποταμό Πάμισο, στον δρόμο προς τον Αρι.

Το μνημείο κατασκευάστηκε το 1998 από τον αείμνηστο κοινοτάρχη Τριόδου Μιχάλη

Παναγιωτόπουλο, ο οποίος σε μικρή ηλικία είχε ζήσει την εκτέλεση.