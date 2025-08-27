Συνάντηση Μοτοσυκλέτας για πρώτη φορά στον Ταΰγετο

Το Meeting μοτοσυκλέτας μεταφέρεται από τη Λάστα Αρκαδίας που γινόταν εδώ και 13 χρόνια στα όρια του δήμου Καλαμάτας, μέσα από ένα τριήμερο event το οποίο θα προσελκύσει πλήθος φίλων της μοτοσυκλέτας. Σύμφωνα με τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεσσηνίας – Μοτοανεξάρτητοι, στα 1300 μέτρα υψόμετρο ο χώρος δεν είναι απλά σημείο συνάντησης. «Είναι κομμάτι της φύσης, γεμάτος πεύκα, δροσιά και γαλήνη» τονίζεται. Εκ μέρους της ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. ο Δημήτρης Τζανετάκος ανέφερε στην “Ε” πως αναμένεται φτάσουν στην περιοχή και να διανυκτερεύσουν την Παρασκευή και το Σάββατο 150 κατασκηνωτές, ενώ την Κυριακή θα συγκεντρωθούν στον Ταΰγετο 350-400 άτομα, προερχόμενα από περιοχές της Θεσσαλίας και νοτιότερα. «Υστερα από την πραγματοποίηση της συνάντησης στην Αρκαδία αποφασίσαμε να την μεταφέρουμε, ώστε να αναδείξουμε τις ομορφιές του Ταϋγέτου» σχολίασε. Αναφορικά με το πρόγραμμα, ο ίδιος ενημέρωσε πως θα γίνουν παρουσιάσεις ταξιδιών, μοτοπαιχνίδια, μουσική βραδιά με τοπικά συγκροτήματα, ενώ σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών της περιοχής θα δοθούν κεράσματα και θα γίνουν ομιλίες, έχοντας προηγηθεί μια διαδρομή μέσα από τα χωριά. Ο Δημήτρης Τζανετάκος στάθηκε στη συνδρομή του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου ώστε να πραγματοποιηθεί το τριήμερο event στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας. «Θεωρούμε πως θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Οι υποδομές της κατασκήνωσης και η ομορφιά της πιστεύω πως θα εντυπωσιάσει τους μοτοσυκλετιστές» πρόσθεσε, εκτιμώντας πως μπορούν να μπουν οι βάσεις ώστε η συνάντηση να γίνει ακόμα μεγαλύτερη μελλοντικά.

Τ.Αν.