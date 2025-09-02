Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας: “Κινδυνεύει η βελανιδιά στους Κάτω Αμπελοκήπους”

Η μνημειακή βελανιδιά ανήκει στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης καθώς σχετίζεται με σημαντικά γεγονότα και ιστορίες της επανάστασης, ενώ αποτελεί ζωντανό μάρτυρα της ιστορίας της περιοχής και πολύτιμη παρακαταθήκη του τοπικού πολιτισμού ως ζωντανό μνημείο της φύσης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο «το χειμώνα του 2019-2020 το αιωνό διεύρυνση των νεκρωμένων κλάδων, ενώ έχουν εισχωρήσει έντομα στην απροστάτευτη καμένη ζώνη του φλοιού. Στη βάση αυτών, το Δασαρχείο Καλαμάτας ενημέρωσε τον Ιούλιο τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, καθώς το δέντρο βρίσκεται εντός των ορίων του εν λόγω οικισμού ευθύνης του Δήμου, σχετικά με τις άμεσες ενδεδειγμένες ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία της αιωνόβιας βελανιδιάς και οι οποίες αφορούν κλάδευση των νεκρών τμημάτων και εφαρμογή ειδικής πάστας προστασίας από παθογόνους οργανισμούς. Το εντυπωσιακό δέντρο που βρίσκεται στην αφετηρία του Μονοπατιού των Παλιών Νερόμυλων, ανήκει στο είδος Quercus ilex (Αριά) και η ηλικία του ξεπερνά τα 400 έτη».

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας απευθύνει δημόσια έκκληση στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις τάχιστες ενέργειές τους, σχετικά με το μείγμα των ενδεδειγμένων μέτρων που απαιτούνται για την προστασία της υπεραιωνόβιας βελανιδιάς, καθώς η φυσική υπόσταση του δέντρου βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή για την ύπαρξή του.