“Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο - έκτρωμα” το μήνυμα του Εργατικού Φεστιβάλ Καλαμάτας

Οι συμμετέχοντες απαίτησαν “να αποσυρθεί τώρα το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο και τα εργασιακά. Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία στην Παλαιστίνη”.

Στο φεστιβάλ επισημάνθηκε η ανάγκη για καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου και ανακοινώθηκε η οργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 7 το απόγευμα.

Παρεμβάσεις έκαναν από το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας ο πρόεδρος Βαγγέλης Λαμπρόπουλος και ο γραμματέας Γιάννης Λαγογιάννης, ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Μερτίκας – μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ο γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Θεόφιλος Παπαδόπουλος, οι πρόεδροι του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου, του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Παναγιώτης Καράμπελας και του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ν. Μεσσηνίας Αρης Κομπότης.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες απαίτησαν: “Να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά! 7Ωρο – 5ημερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. Κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Να φύγει τώρα η εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων από το αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ενίσχυση των νοσοκομείων, των σχολείων, της πολιτικής προστασίας. Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας”.

Το φεστιβάλ συνεχίστηκε με συναυλίες από τοπικά συγκροτήματα και ολοκληρώθηκε με λαϊκό γλέντι.