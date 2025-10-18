Αύριο η αιμοδοσία στη Μεσσήνη

Την 37η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν αύριο Κυριακή το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης, υπό την εποπτεία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στα γραφεία του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης.

Οι διοργανωτές σε μήνυμα τους αναφέρουν «θα τηρηθούν οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.

Παρακαλούμε τους επαγγελματίες και τους συνανθρώπους μας να συμμετάσχουν στην 37η κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία. Πρόκειται για ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και έμπρακτη απόδειξη πολιτισμού! Πρόκειται για πράξη αγάπης, καθώς δίνοντας το αίμα μας μοιράζουμε αγάπη στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Λίγα λεπτά από τον χρόνο μας αρκούν για να σώσουμε μια ζωή. Την Κυριακή όλοι εκεί!».