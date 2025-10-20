Διαγωνισμό αφήγησης διοργανώνουν «Τα Γεράκια»

Ο διαγωνισμός καλεί κατοίκους, φίλους και απογόνους της Μεσσηνίας να υποβάλουν μικρές αφηγήσεις έως 800 λέξεων, εμπνευσμένες από γεγονότα, ανθρώπους ή τοπία του χωριού τους. Οπως αναφέρει το κάλεσμα, πρόκειται για «μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διάσωση και ανάδειξη των μικρών ιστοριών που κρατούν ζωντανή την ψυχή της υπαίθρου». Οι καλύτερες αφηγήσεις θα δημοσιευθούν στο ψηφιακό βιβλίο «Η ιστορία του τόπου μου – Μαρτυρίες από τη Μεσσηνιακή ύπαιθρο», ενώ οι δημιουργοί τους θα τιμηθούν με Δίπλωμα “Φίλος της Αναγέννησης”. Η προθεσμία υποβολής είναι η 28η Νοεμβρίου. Οι συμμετοχές μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στο laskaris0@gmail.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φορμίωνος 8, Καλαμάτα (με την ένδειξη «Τα Γεράκια – Πεζοπορική βιωματική ομάδα»). Συντονιστής του διαγωνισμού είναι ο Γιάννης Λάσκαρης.