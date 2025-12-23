Μεσσηνία: Παραδόθηκαν τα παιχνίδια από τη χριστουγεννιάτικη δράση «Αϊ-Βασίλης Από Παιδί σε Παιδί»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η χριστουγεννιάτικη δράση «Αϊ-Βασίλης Από Παιδί σε Παιδί», προσφέροντας χαρά και ελπίδα σε δεκάδες παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Τα παιχνίδια παραδόθηκαν σήμερα, προκειμένου να δοθούν στα παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», στους μικρούς ασθενείς της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, καθώς και σε παιδιά που υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης και του Δήμου Δυτικής Μάνης.

O δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του, τόνισε την αξία τέτοιου είδους δράσεων που ως σημείο αναφοράς έχουν τα παιδιά.

Η εν λόγω δράση έγινε με τη συνεργασία της Κοιν.Σ.Επ. «Phaos», της Α.Μ.Κ.Ε. «Κάθε Βιβλίο Ένα Ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε», του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ), του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας (Ε.ΣΥ.Π.Π.Π.Ε.Μ.), του Σωματείου Εθελοντών Δήμου Μεσσήνης, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Μεσσηνίας, της Ακαδημίας Δεξιοτήτων «Προχωρώ», της Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης», καθώς και των επιχειρήσεων της οδού Σφακτηρίας. Η δράση υποστηρίζεται από την Κοινότητα Μεσσήνης και την Κ.Ε. Φάρις, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας του Δήμου Μεσσήνης και τον Δήμο Δυτικής Μάνης.