Δωρεά 10 laptops σε μαθητές από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου

Οπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου βασική επιδίωξη είναι η διευκόλυνση των μαθητών/τριών αυτών ώστε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με αξιώσεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα που τους δίνεται για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου του Υπουργείου Παιδείας, εξασφαλίζοντάς τους σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την άρτια προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η κατανομή των φορητών υπολογιστών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, καλύπτει γεωγραφικά τις Περιφερειακές Ενότητες δραστηριότητας του Συνεταιρισμού ως εξής:

• 4 φορητοί υπολογιστές σε μαθητές/τριεςτης Π.Ε. Μεσσηνίας.

• 2 φορητοί υπολογιστές σε μαθητές/τριες της Π.Ε. Αρκαδίας.

• 2 φορητοί υπολογιστές σε μαθητές/τριες της Π.Ε. Λακωνία

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: "Σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παιδείας είναι προτεραιότητα, η προσφορά του ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. και του Προέδρου του, κ. Παύλου Μπουζιάνη, αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής ευθύνης. Η στήριξη των αριστούχων μαθητών μας, ειδικά εκείνων που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι μια σημαντική επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Πρωτοβουλίες σαν αυτή, αναδεικνύουν την αξία της κοινωνικής προσφοράς και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, ενισχύοντας τους δεσμούς της επιχειρηματικής κοινότητας με το δημόσιο σχολείο. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. για τη διαρκή ευαισθησία του σε θέματα εκπαίδευσης και μόρφωσης των μαθητών/τριών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, με κοινό στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη στήριξη των νέων της περιφέρειάς μας".