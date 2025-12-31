Εντυπωσιακή η χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας

Εντυπωσιακή ήταν η χριστουγεννιάτικη συναυλία που έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, το Σάββατο το βράδυ στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία.

Στην κατάμεστη αίθουσα το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει καταπληκτικές ερμηνείες σε χριστουγεννιάτικες και όχι μόνο μελωδίες από τα μουσικά σχήματα της Φιλαρμονικής.

Συμμετείχαν η φιλαρμονική ορχήστρα Κυπαρισσίας (διεύθυνση Κωνσταντίνος Κτενάς), η παιδική χορωδία φιλαρμονικής Κυπαρισσίας (διεύθυνση Δέσποινα Θεοδοσάκη), το Φωνητικό Σύνολο Καλαμάτας (διεύθυνση Αλέξανδρος Τσίχλης), το πολυφωνικό σύνολο Κυπαρισσίας «Το Ηδύφωνον» (διεύθυνση Αλέξανδρος Τσίχλης), η πολυφωνική χορωδία φιλαρμονικής Κυπαρισσίας (διεύθυνση Κωνσταντίνος Κτενάς).

Το κοινό καλωσόρισε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου. Ο αρχιμουσικός Κωνσταντίνος Κτενάς με συγκίνηση μίλησε για τα 30 χρόνια που ανέλαβε τη φιλαρμονική Κυπαρισσίας και τα τμήματα που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτή, ευχαριστώντας όλους για τη βοήθεια τους όλα αυτά τα χρόνια.

Το κοινό απόλαυσε ένα εξαιρετικό μουσικό αποτέλεσμα και χειροκρότησε με θέρμη όλα τα μουσικά σχήματα.

Κ.Μπ.