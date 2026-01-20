Προβολές από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Χειμώνας, Πολωνία, σύνορα με Λευκορωσία. Το τοπίο παγωμένο, η περιοχή στρατιωτικοποιημένη και το δίλημμα καυτό. Ο Μάτσεκ και η οικογένειά του ζουν στη σκιά της συνοριοφυλακής που κυνηγά «παράνομους». Όταν η μητέρα του ανοίγει την πόρτα σε έναν εξαντλημένο Σύριο πρόσφυγα, το σπίτι μετατρέπεται σε καταφύγιο ανθρωπιάς μέσα στη βαρβαρότητα. Μια ταινία-γροθιά στο στομάχι για τα όρια της φιλοξενίας και την ηθική ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο.

Η προβολή ξεκινά στις 8.30 μ.μ., με ώρα προσέλευσης στις 8 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.