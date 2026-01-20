eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 19:45

Προβολές από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Γράφτηκε από την

Προβολές από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Premium Strom

Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας συνεχίζει τις προβολές του την Παρασκευή, στις 8.30 μ.μ., στο «Doc café», με την ταινία «Ο φιλοξενούμενος», (78΄), σε σκηνοθεσία Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz, Michał Bielawski.

Χειμώνας, Πολωνία, σύνορα με Λευκορωσία. Το τοπίο παγωμένο, η περιοχή στρατιωτικοποιημένη και το δίλημμα καυτό. Ο Μάτσεκ και η οικογένειά του ζουν στη σκιά της συνοριοφυλακής που κυνηγά «παράνομους». Όταν η μητέρα του ανοίγει την πόρτα σε έναν εξαντλημένο Σύριο πρόσφυγα, το σπίτι μετατρέπεται σε καταφύγιο ανθρωπιάς μέσα στη βαρβαρότητα. Μια ταινία-γροθιά στο στομάχι για τα όρια της φιλοξενίας και την ηθική ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο.
Η προβολή ξεκινά στις 8.30 μ.μ., με ώρα προσέλευσης στις 8 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις