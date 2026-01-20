“Τα Γεράκια” στο χωριό Μίλα

Η ήπια και προσβάσιμη διαδρομή πρόσφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν το φυσικό τοπίο και το πνεύμα συντροφικότητας της ομάδας. Κατά την επιστροφή, οι πεζοπόροι φιλοξενήθηκαν σε ζεστό χώρο από τον πρόεδρο του χωριού, τον τοπικό σύλλογο και τους κατοίκους, με παραδοσιακά εδέσματα και αυθεντική φιλοξενία. Ακολούθησε περιήγηση στο γραφικό χωριό, όπου ο ανιψιός του ήρωα της ελληνικής αεροπορίας Μαρίνου Μητραλέξη παρουσίασε τη ζωή και τα κατορθώματά του, παραδίδοντας συμβολικό ενθύμιο στον συντονιστή της δράσης. Στο χωριό υπάρχει προτομή αφιερωμένη στον Μαρίνο Μητραλέξη.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, αναδεικνύοντας τη δύναμη της πεζοπορίας να συνδέει φύση, ιστορία και συλλογική μνήμη.