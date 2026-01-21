Διχασμένη η Καλαμάτα “τιμά” τον Καραμανλή - Κατά πλειοψηφία επίτιμος δημότης ο πρώην πρωθυπουργός

Με τις ψήφους μόνο των συμβούλων της δημοτικής αρχής και των ανεξάρτητων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ανακήρυξε σήμερα το μεσημέρι, τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή επίτιμο δημότη, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Η απονομή της τιμητικής διάκρισης στον πρώην πρωθυπουργό, θα πραγματοποιηθεί στον φετινό εορτασμό της πολιούχου Παναγίας της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου.

Την ανακήρυξη καταψήφισε με έντονες αντιδράσεις η μείζων μειοψηφία, η παράταξη Τζαμουράνη, ενώ αρνητική ήταν και η θέση της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, οι σύμβουλοι της οποίας απείχαν διαμαρτυρόμενοι, λόγω της συνεδρίασης σε εργάσιμη ώρα και με τηλεδιάσκεψη.

Αναλυτικά, στην αρχή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε σε ενημερωτικό έγγραφο του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου πως ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής θα παραστεί στον φετινό εορτασμό της πολιούχου και στο οποίο ο σεβασμιώτατος πρότεινε την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επιβεβαίωσε το έγγραφο ενημέρωσης και την πρόταση του μητροπολίτη για τον επίτιμο δημότη κι εξήγησε ότι τιμάται γιατί είναι πολιτικά ανενεργός, δεν είναι βουλευτής. Αναφέρθηκε σε σύντομο βιογραφικό του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού και αποδεχόμενος την πρόταση, υποστήριξε ότι “ο Κώστας Καραμανλής κατά την πρωθυπουργική θητεία του συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη και πρόοδο του Δήμου Καλαμάτας μέσω του σχεδιασμού, της δρομολόγησης και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων στο Δήμο Καλαμάτας και επ’ ωφελεία αυτού, όπως ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας», η Περιμετρική οδός της πόλης, το Μέγαρο Χορού, η διάνοιξη της οδού Βασιλέως Γεωργίου, η κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων κ.ά.”.

Για την απονομή της τιμητικής διάκρισης ανέφερε: “Σε συνέχεια πρότασης του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Μεσσηνίας, κατά την επίσκεψη του πρ. πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Καλαμάτα (σε ειδική τελετή πριν το καθιερωμένο επίσημο γεύμα που παραθέτει ο Δήμος κατά τον εορτασμό της πολιούχου της πόλης) σε ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό του και το αξίωμα που υπηρέτησε από το σύνολο των συνδημοτών μας, προτείνεται: Να ανακηρυχθεί ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, επίτιμος δημότης της πόλης της Καλαμάτας.

Να του επιδοθούν: Το χρυσό Κλειδί της πόλης, η Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας και Ψήφισμα σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με την αναγγελία από τον Δήμαρχο ότι ο πρ. Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής θα επισκεφτεί την πόλη μας και θα λαμπρύνει με την παρουσία του τον εορτασμό της πολιούχου Υπαπαντής του Χριστού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ανακηρύσσει τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή Επίτιμο Δημότη του Δήμου της Καλαμάτας ως ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό του και το αξίωμα που υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση, από το σύνολο των συνδημοτών μας και επιπλέον ως αναγνώριση για την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στο Δήμο Καλαμάτας”.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αντιδρώντας, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επισήμανε ότι η ανακήρυξη “αποτελεί δημοσιοσχετίστικο ρουσφέτι της πλειοψηφίας, εξυπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και τακτικές κάποιων προσώπων και προσωπικές εξυπηρετήσεις δικές σας (του δημάρχου)”. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει την ανάγκη και την σκοπιμότητα αυτής της διάκρισης, άφησε αιχμές για την πρόταση που προέρχεται από τον μητροπολίτη, ενώ πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Απηύθυνε μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ποια είναι η ευθύνη της διακυβέρνησης Καραμανλή για την πορεία της χώρας και τη χρεοκοπία. Πρότεινε “να τιμούμε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς και προέτρεψε “να στείλουμε μήνυμα ότι η πόλη της Καλαμάτας δεν απονέμει αδιακρίτως τον τίτλο του επίτιμου δημότη, αλλά σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τον έχουν και να τον αξίζουν”.

Από την παράταξη Τζαμουράνη, ακόμα:

Ο σύμβουλος Δημήτρης Φαββατάς επέκρινε τη δημοτική αρχή πως παίζει πολιτικά παιχνίδια κι εκτίμησε ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν έκανε τίποτα για την πόλη και δεν προσέφερε στην πατρίδα.

Ο σύμβουλος Γιώργος Σωφρονάς μίλησε για προχειρότητα κι εργαλειοποίηση του θεσμού της ανακήρυξης επίτιμου δημότη από τον δήμαρχο, τον οποίο κατηγόρησε για συγκεντρωτική αντίληψη, αλαζονεία της εξουσίας και μη διακριτή διάκριση των εξουσιών, καθώς ήταν πρόταση του μητροπολίτη η ανακήρυξη.

Ο σύμβουλος Κώστας Τσαπόγας παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι “δεν σας ενδιαφέρει η ομόφωνη απόφαση για να επικαιροποιήσετε την κομματική ταυτότητα εκεί που πρέπει. Ο Καραμανλής διχάζει, δεν πρέπει να ανακηρυχθεί”.

Ο σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για υποβάθμιση του τιμώμενου προσώπου με την ανακήρυξη, καθώς ήταν ο πρώτος πολίτης της χώρας και χωρίς η απόφαση να είναι ομόφωνη.

Η σύμβουλος Ευγενία Κούβελα ανέφερε ότι ο Κ. Καραμανλής ως πρωθυπουργός δεν έλαβε τα αναγκαία οικονομικά μέτρα και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια κι επέκρινε τον δήμαρχο για ασκήσεις εσωκομματικής ισορροπίας και πυγμής.

* Στην επιστολή του ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος είπε ότι η ανακήρυξη είναι ενταγμένη σε κεντρικά πολιτικά παιχνίδια και σκοπιμότητες και παρατήρησε πως η ίδια η ζωή έκρινε τη διακυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, εκτιμώντας πως ήταν αρνητική για την χώρα.

Από τη δημοτική αρχή:

Ο σύμβουλος Γιώργος Φάβας χαρακτήρισε τον Κ. Καραμανλή πολιτικό πατριώτη, αναφέρθηκε σε ζητήματα εθνικών θεμάτων που προώθησε και για τη διόγκωση του δημόσιου χρέους κατηγόρησε τον προκάτοχό του Κώστα Σημίτη για τη μη καταγραφή εξοπλιστικών δανείων. Υποστήριξε ότι έμμεσα ωφέλησε τον Δήμο Καλαμάτας με αθλητικά έργα, με υφυπουργό Αθλητισμού τον Γιάννη Ιωαννίδη και υπουργό Πολιτισμού τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας ανέφερε ότι η κυβέρνηση χρηματοδότησε τη διάνοιξη της οδού Βασιλ. Γεωργίου επί δημαρχοντίας Γιώργου Κουτσούλη που δεν ανήκε στη Ν.Δ. Κι επέκρινε τη ΝΕ του ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωσή της κατά της ανακήρυξης και του Κ. Καραμανλή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας είπε ότι η ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού δεν συνιστά κομματική τοποθέτηση, αλλά θεσμική τιμή, ένδειξη πολιτισμού κι εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Στη δευτερολογία του ο Β. Τζαμουράνης παρατήρησε ότι “η θέση μας έχει αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και ωριμότητα να κρίνει και να αποφασίζει” και είπε πως ο περιμετρικός της πόλης έγινε από 4 – 5 κυβερνήσεις. Επισήμανε με σκωπτική διάθεση ότι “θα έπρεπε να τιμήσουμε πρώτα τον πατριώτη μας Αντώνη Σαμαρά, που βοήθησε κόσμο κι έχουν κάνει σημαντικές καριέρες” και προέτρεψε με τη λογική της δημοτικής αρχής να τιμηθούν και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος δήλωσε ότι “δεν θα επιτρέψουμε η ανακήρυξη να αποκτήσει κομματικά χαρακτηριστικά”, ανέφερε πως “ο μητροπολίτης πρότεινε και μεις συμφωνήσαμε” και πρόσθεσε “αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και την προσφορά του Κ. Καραμανλή. Θα τιμήσουμε και άλλους πρώην πρωθυπουργούς, όταν έχουν αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική ως αναγνώριση της προσπάθειάς τους. Είναι πράξη θεσμικής αναγνώρισης με σεβασμό στον θεσμικό του ρόλο”.

Για τις κατηγορίες στη διακυβέρνηση Καραμανλή ανέφερε ότι “είναι η οπτική της μίας πλευράς” και καταγράφοντας την άλλη, δήλωσε ότι υπερασπίστηκε εθνικά ζητήματα κι έκανε λόγο για μεγάλα έργα με αποτύπωμα, ήθος και αξιοπρέπεια και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Οχι πράξη πολιτικής, αλλά θεσμικής αναγνώρισης.