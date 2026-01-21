Δεν φταίνε οι αρνητικές παγκόσμιες συγκυρίες

Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για τα έργα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφερόμενος σε αυτά που ξεκίνησαν το 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026, αναφέρθηκε και στο πολύ σημαντικό του αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές του Πηδήματος στην Καλαμάτα. Δήλωσε ότι “συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά το έργο, που γνωρίζουμε ότι δεν ξεκίνησε το 2025 ούτε θα ολοκληρωθεί το 2026, ένα έργο πολύ σημαντικό, που έπεσε πάνω σε όλες τις αρνητικές παγκόσμιες συγκυρίες”.

Με αυτή τη δήλωση ο δήμαρχος θόλωσε τα πράγματα, έριξε σκιά στην αλήθεια, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις ευθύνες του αναδόχου.

Σε σχόλιο - παρατήρηση συναδέλφου, ο δήμαρχος παραδέχθηκε και τις ευθύνες του αναδόχου, αναφέροντας ότι “το μόνο έργο που υπάρχει ζήτημα καθυστέρησης είναι ο Φ800. Εκεί υπάρχουν διάφορες συγκυρίες. Προφανώς ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Έχουμε εξετάσει διάφορα σενάρια, όμως δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι έπεσε αυτό το έργο πάνω στις παγκόσμιες αρνητικές συγκυρίες. Την υγειονομική και ενεργειακή κρίση δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Οι πόλεμοι που έγιναν και αύξησαν το κόστος μεταφοράς, είναι και αυτό αρνητικό”.

Τέλος, υπενθύμισε πως “εξασφαλίσαμε και το 1,9 εκ. ευρώ επιπλέον που χρειάζεται για τις συμπληρωματικές συμβάσεις, για να υποστηρίξουμε τις αυξήσεις των υλικών”.

Και παρά το επιπλέον 1,9 εκ. ευρώ, το έργο παραμένει ανενεργό. Όλο το 2025 δεν έγινε ούτε ένα μέτρο αγωγού στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία προς την Καλαμάτα. Η νέα παρτίδα με τους σωλήνες που αναμένονταν από την Κίνα τον περασμένο Φεβρουάριο, 11 μήνες μετά δεν έχουν έρθει. Κανένας από τον δήμο και τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας δεν γνωρίζει πότε θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το σημαντικό έργο. Και όπως πάνε τα πράγματα, θα είναι θαύμα το έργο του Φ800 να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την αυτοδιοικητική θητεία.

Με όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στα σοβαρά ότι το έργο έπεσε στις αρνητικές παγκόσμιες συγκυρίες και γι’ αυτό καθυστερεί.