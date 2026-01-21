Γήπεδο θα υπάρξει μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου στη Δημοτική Επιτροπή, για να γίνει η απαραίτητη αναβάθμιση στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας απαιτούνται 6 μήνες, για να ανακηρυχθεί ανάδοχος και ένας χρόνος για να εκτελεστούν τα έργα. Επειδή ο αντιδήμαρχος είναι πολιτικός μηχανικός με γνώσεις και εμπειρία, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό, με την προϋπόθεση να ασκηθεί πίεση και να μην υπάρξουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση, τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε, δηλαδή στο τέλος της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς. Αν όμως συμβούν αυτά που συμβαίνουν συνήθως στα δημόσια έργα, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.

Η αποσαφήνιση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, για να κατανοήσουν όλοι πώς έχουν τα πράγματα. Είναι δηλαδή προφανές ότι η «Μαύρη Θύελλα», εφόσον ανέβει στη Superleague -κάτι που σήμερα είναι πολύ πιθανό- δεν πρόκειται του χρόνου να αγωνίζεται στην Καλαμάτα, αλλά σε κάποιο άλλο γήπεδο στην Πελοπόννησο ή στην Αθήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Οι δρόμοι που μπορούν να ακολουθηθούν είναι δύο: Ο ένας είναι να αναζητηθεί από τώρα η πιθανή έδρα της ομάδας για την επόμενη χρονιά, με κριτήριο το πού θα μπορούν να βρίσκονται πιο κοντά οι Καλαματιανοί φίλαθλοι. Ο άλλος είναι να αναζητηθεί ιδιωτική χρηματοδότηση, έτσι ώστε να καλυφθεί η καθυστέρηση και να γίνουν τα αναγκαία έργα στο Στάδιο. Να επιδιωχθεί δηλαδή, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση, να αναλάβει τα αναγκαία έργα ιδιωτική εταιρεία, είτε ως δωρεά είτε ως όρο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Αν υπογραφεί μια σύμβαση παραχώρησης του Σταδίου και υπάρχουν τα απαιτούμενα ιδιωτικά κεφάλαια, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν τα έργα που απαιτούνται και να μπορεί, έως το τέλος Αυγούστου, το γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνες της μεγάλης κατηγορίας ποδοσφαίρου. Η παραχώρηση και η σύμβαση μίσθωσης δεν είναι βέβαια εύκολο ζήτημα, καθώς ανακύπτουν πολλά θέματα, με βασικό τη χρήση του Σταδίου από άλλες ομάδες αθλητών, αλλά και από τους πολίτες της Καλαμάτας.

Αυτά είναι όμως τα αδιέξοδα που προκύπτουν όταν απουσιάζει ο σχεδιασμός και τα πάντα αφήνονται για την τελευταία στιγμή. Το «άστο για αργότερα» έφερε τη χρεοκοπία της χώρας το 2009 και, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται, ενώ γίνεται συστηματική προσπάθεια να ξεχαστεί, γι’ αυτό και προωθείται το ξέπλυμα των εμπνευστών και των πρωταγωνιστών του με βραβεύσεις και τιμές, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τίποτα, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο. Τα πάντα έχουν αιτία και εξήγηση.

