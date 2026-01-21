Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας: Δωρεάν εργαστήρια ζωγραφικής για αρχάριους

Σε ένα έργο ζωγραφικής αποτυπώνονται αισθήματα μέσα από τα χρώματα, ιδέες μέσα από τα σχέδια, μηνύματα μετά από τις εικόνες. Το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας διοργανώνει έξι δωρεάν εργαστήρια ζωγραφικής για αρχάριους με τεχνικές αναδείξεις τοπίων-φύσης. Μέσα σε πέντε Κυριακές και ένα Σάββατο θα δοθεί η ευκαιρία, όχι μόνο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά επικοινωνίας και συμμετοχικότητας σε μια ομάδα νέων με κοινό την όρεξη για δημιουργία. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, απαιτείται δήλωση συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj36B0yKoChaIyVpIwpCUF8ls2RTlkGcHgLoNy1Z3K1bHDyg/viewform

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: Στο πρώτο εργαστήριο πραγματοποιείται η πρώτη γνωριμία με τα χρώματα. Με βάση τη βασική παλέτα, οι συμμετέχοντες πειραματίζονται και δημιουργούν νέα χρώματα. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μ. - 2 μ.μ. στο Αναγνωστήριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΔΕΝΤΡΑ-ΦΟΙΝIΚΕΣ: Στο Σιδηροδρομικό Πάρκο Καλαμάτας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ.- 2 μ.μ.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΟΥΡΑΝΟ- ΣΥΝΝΕΦΑ: Την 1η Κυριακή του Μαρτίου, το εργαστήριο πραγματοποιείται στην παραλία, όπου η θάλασσα και ο ουρανός αποτελούν τα φυσικά μοντέλα των συμμετεχόντων. Χώρος: Παραλία Ναυαρίνου και ώρα 11 π.μ. – 1.30 μ.μ.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΑΙ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΜΕ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝI ΧΩΡΟΣ: Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τη σινική μελάνη και εξοικειώνονται με βασικές τεχνικές έκφρασης μέσω της γραμμής, του φωτός και της κίνησης. Το Σάββατο 7 Μαρτίου στο Αναγνωστήριο Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας και ώρα 5 μ.μ. - 7.30 μ.μ.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΤΟ ΦΩΣ-ΣΚΙΑ: Η επιβλητική ομορφιά των βουνών αποτελεί πηγή έμπνευσης του εργαστηρίου, κατά το οποίο, με τη χρήση νέων υλικών, διδάσκεται η τεχνική της απόδοσης φωτός και σκιάς. Την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Αναγνωστήριο Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας και ώρα 12 μ. - 2.30 μ.μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟΠΙΟ ΣΕ ΚΑΜΒΑ: Στο τελευταίο ραντεβού, όλες οι τεχνικές που έχουν διδαχθεί αξιοποιούνται για τη δημιουργία ενός μικρού, προσωπικού τοπίου σε καμβά. Την Κυριακή 23 Μαρτίου. Χώρος: Παραλία Ναυαρίνου και ώρα 11 π. - 2 μ.μ.