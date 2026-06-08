Στη φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο» Μουσική, συγκίνηση και μηνύματα αλληλεγγύης  

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε η Καλαμάτα το βράδυ του Σαββάτου, στο Ανοιχτό Θέατρο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο».

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Όμιλο Affidea υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την European Earth Productions E.E., συγκέντρωσε πλήθος πολιτών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα προσφοράς για την ενίσχυση του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος.

Το ιστορικό Ίδρυμα, που από το 1871 προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης στην Τρίτη Ηλικία, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας βραδιάς που ανέδειξε τη δύναμη της κοινωνικής ευαισθησίας και της συλλογικής προσφοράς.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής Χάρης Βαρθακούρης χάρισε στο κοινό ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Αντελίνα Βαρθακούρη, συμβάλλοντας με τον δικό της τρόπο στη μοναδική αυτή βραδιά.

Προς το τέλος μάλιστα της συναυλίας, θεατές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έστησαν χορό, μετατρέποντας το Ανοιχτό Θέατρο σε μια μεγάλη παρέα που γιόρταζε την αγάπη, την αλληλεγγύη και την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και φορέων της περιοχής, οι οποίοι εξήραν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και τη στήριξη δομών που επιτελούν σημαντικό έργο.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα αποδεικνύουν έμπρακτα τη διάθεση προσφοράς και στήριξης της τοπικής κοινωνίας.