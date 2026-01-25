Παράσταση Καραγκιόζη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο αποκριάτικο έργο θεάτρου σκιών από τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Υπόθεση έργου: Η μέρα του Καρναβαλιού έχει φτάσει! Τα άρματα, οι στολές, η μουσική και το κέφι περιμένουν τους αγαπημένους ήρωες να τα ζωντανέψουν. Η παρέα του μπερντέ μεταμφιέζεται, και επισκέπτεται τον Καραγκιόζη για να γιορτάσουν μαζί! Σε μια στιγμή, όλα σβήνουν, ο μπερντές αδειάζει και από μακριά ακούγεται αλλόκοτη μουσική. Ό,τι είχε στήσει ο Καραγκιόζης και η παρέα του, λείπει! Κάποιος ήθελε να χαλάσει την αποκριάτικη γιορτή… Ποιος όμως; Οι ΚαλιΠάντζαροι! Τα γνωστά ξωτικά της Αποκριάς που εμφανίζονται κάθε εκατό χρόνια και στόχο έχουν να καταστρέψουν την γιορτή για να κάνουν την δική τους! Τα ξωτικά Κάρνι και Βάλι, τα κατακόκκινα παράξενα πλάσματα θα βάλουν σε μπελάδες τον λαϊκό μας ήρωα. Θα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει και να πραγματοποιηθεί το Καρναβάλι; Η συνέχεια επί σκηνής. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.