«Τα Γεράκια» στον Ταΰγετο

Η διαδρομή ξεκινά από το κέντρο του χωριού και συνεχίζει προς την Ιερά Μονή Σιδηρόπορτας και το Κεφαλάρι, σε εύκολη πεζοπορία κατάλληλη για μικρά παιδιά. Η περιοχή προσφέρει πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τρεχούμενα νερά, ιδανικά για αναψυχή. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν με οχήματα σε σημείο εκκίνησης για περαιτέρω πεζοπορία περίπου 800 μέτρων προς το Λαδοκαρβαλιώτικο γεφύρι, όπου βρίσκεται η ιστορική γέφυρα πάνω από τον ποταμό, προσφέροντας μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της δασικής αναψυχής και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον του Ταΰγετου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6945568387.