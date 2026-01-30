Εθελοντική αιμοδοσία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τον κοινωνικό του ρόλο, διοργανώνοντας ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, από τις 9.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του πρώτου ορόφου του Συλλόγου.

Με στόχο την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος που διατηρεί για τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα μέλη του που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή ανθρωπιάς και προσφοράς. Η ανταπόκριση των μελών κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και αναγκαία, καθώς η συνεχής στήριξη είναι αυτή που επιτρέπει στην Τράπεζα Αίματος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες που προκύπτουν.