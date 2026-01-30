Εθελοντική αιμοδοσία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Με στόχο την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος που διατηρεί για τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα μέλη του που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή ανθρωπιάς και προσφοράς. Η ανταπόκριση των μελών κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και αναγκαία, καθώς η συνεχής στήριξη είναι αυτή που επιτρέπει στην Τράπεζα Αίματος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες που προκύπτουν.
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 16:31
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τον κοινωνικό του ρόλο, διοργανώνοντας ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, από τις 9.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στην αίθουσα του εντευκτηρίου του πρώτου ορόφου του Συλλόγου.
