"Τα Γεράκια" στο Λυκόδημο

Η πρώτη εξόρμηση θα έχει αφετηρία το χωριό Κόκκινο και θα ακολουθήσει τη διαδρομή προς Δρακότρυπα και Πανέικα, συνδυάζοντας πεζοπορία, εξερεύνηση σπηλαίων και γνωριμία με εγκαταλελειμμένους οικισμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διαδρομή είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι προσβάσιμη και εύκολη, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ζήσουν μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία μέσα στη φύση και την ιστορία της περιοχής.

«Η εξόρμηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη από μια σειρά δράσεων, με στόχο τη βαθύτερη γνωριμία με τον Λυκόδημο και την ανάδειξή του ως προορισμού πεζοπορίας και φυσιολατρίας», τονίζεται από την πεζοπορική ομάδα.