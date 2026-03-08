Το Δ.Σ. του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης

Πρόεδρος στο νέο 7μελες συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα είναι ο Νίκος Τερζής. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Νίκος Τερζής (πρόεδρος), Παναγιώτης Παπαζερβέας (αντιπρόεδρος), Ευσταθία Βασιλοπανάγου (γενική γραμματέας), Παναγιώτης Περιβολάρης (ταμίας), Ολυμπία Αργύρη, Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου, Χριστίνα Χρηστίδου (μέλη). Αναπληρωματικά μέλη είναι η Σοφία Καρπέτη και η Στέλλα Νικητοπούλου.

Την εξελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι Ελένη Κομποχόλη- Ψαρούλη, Σαβέρια Μπουσούνη και Ελένη Ντουφεξή.