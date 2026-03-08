eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026 17:29

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης

Γράφτηκε από την

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης

Premium Strom

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Πρόεδρος στο νέο 7μελες συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα είναι ο Νίκος Τερζής. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Νίκος Τερζής (πρόεδρος), Παναγιώτης Παπαζερβέας (αντιπρόεδρος), Ευσταθία Βασιλοπανάγου (γενική γραμματέας), Παναγιώτης Περιβολάρης (ταμίας), Ολυμπία Αργύρη, Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου, Χριστίνα Χρηστίδου (μέλη). Αναπληρωματικά μέλη είναι η Σοφία Καρπέτη και η Στέλλα Νικητοπούλου.
Την εξελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι Ελένη Κομποχόλη- Ψαρούλη, Σαβέρια Μπουσούνη και Ελένη Ντουφεξή.

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις