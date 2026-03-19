Ευχαριστήριο Γ. Τσόπελα για τις εκλογές του συλλόγου Τριφυλίων Περιστερίου

Ο Σύλλογος Τριφυλίων Περιστερίου – Δυτικής Αθήνας πραγματοποίησε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του, κατά την οποία διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα ήθελα ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Συλλόγου Τριφυλίων για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, εκλέγοντάς με στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Η εκλογή μου ως μέλους και υπευθύνου για την Τριφυλία αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και σημαντική ευθύνη.

Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου Τριφυλίων, Ιωάννη Ρούσση, για την επανεκλογή του και να τον ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η συνέχιση της θητείας του στην προεδρία αποτελεί εγγύηση για τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του Συλλόγου.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους. Είμαι βέβαιος ότι, με πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και κοινό όραμα, θα συνεχίσουμε το επιτυχημένο έργο του Συλλόγου μας, προάγοντας τον πολιτισμό, την ιστορία και την αλληλεγγύη του τόπου μας.

Στόχος μου είναι να συμβάλω ενεργά στην ενίσχυση των δεσμών του Συλλόγου με την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Τριφυλία, προωθώντας πρωτοβουλίες που θα φέρουν ακόμη πιο κοντά τους Τριφύλιους.

Δεσμεύομαι να εργαστώ με συνέπεια και υπευθυνότητα, συμβάλλοντας στη δημιουργική πορεία του Συλλόγου τα επόμενα χρόνια.

Γεώργιος Τσόπελας

Μέλος Δ.Σ. – Υπεύθυνος για την Τριφυλία