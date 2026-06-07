Η Ιουλία Καραπατάκη τον Ιούλιο στην Καλαμάτα

Μετά από έναν χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα και μια σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις και χωριά, σε ορεινά μέρη και παραλίες. Δίπλα της και γύρω της μία μπάντα που συμβάλει με την ενέργεια της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Στην Καλαμάτα θα δώσει συναυλία την Τετάρτη 29/7 στις 9.30 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο.

Το πρόγραμμα τα περιλαμβάνει όλα: απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή αλλά και τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρες, φωνή, Καλογιάννης Βεράνης: βιολί, τρομπέτα, φωνή, Μάριος Δημητρόπουλος: πλήκτρα, Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο,

Κώστας Σπυράτος: τύμπανα, Χρήστος Αναστασιάδης: Γκάιντα, κλαρίνο,

Μανώλης Κουταλίδης - Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία, Πέτρος Καλογήρου: φωτισμοί,

Δημήτρης Καρπούζας: Stage Manager. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.