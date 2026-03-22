Δράσεις της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο 2ος μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη της Ομάδας στη FIAP, καθώς και η συμμετοχή της στη Photovision IMAGE+Tech 2026. Ο 2ος μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Αντανακλάσεις» αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των δράσεων της Ομάδας για το 2026 και μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά δημιουργών. Ο διαγωνισμός, που ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως 31 Μαΐου, απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Μεσσηνίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφραστούν πάνω σε ένα θέμα, με διαφορετικές ερμηνείες και ποικίλες προσεγγίσεις. Μέσα από τον διαγωνισμό, οι μαθητές καλούνται όχι μόνο να δημιουργήσουν εικόνες, αλλά και να αναπτύξουν τη φαντασία, την παρατηρητικότητα και την αισθητική τους αντίληψη. Η δυνατότητα συμμετοχής με απλά μέσα, όπως κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ και φυσικά φωτογραφικές μηχανές, καθιστά τον διαγωνισμό προσιτό σε όλους. Οι δώδεκα καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στη 2η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας, προσφέροντας στους μαθητές την εμπειρία της δημόσιας προβολής του έργου τους, ενώ όλες οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν σε βιντεοπροβολή. Με τον τρόπο αυτό, η δράση αποκτά παιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, καλλιεργώντας την σχέση των νέων με τη φωτογραφία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΣΩ FIAP

Η ένταξη της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας, ως μέλος, στη FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) αποτελεί κορυφαίο ορόσημο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή και ποιοτική της δραστηριότητα. Η αναφορά της «1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας» στο επίσημο περιοδικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας – FIAP, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της ομάδας και ανοίγει δρόμους για συνεργασίες με φωτογραφικές κοινότητες από όλο τον κόσμο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ PHOTOVISION IMAGE+TECH 2026

Η συμμετοχή της Ομάδας στη Photovision IMAGE+Tech 2026, για πέμπτη φορά, επιβεβαίωσε τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της φωτογραφίας. Τα μέλη παρουσίασαν έργα τους, ήρθαν σε επαφή με το κοινό και ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η θερμή ανταπόκριση των επισκεπτών στο περίπτερό της Ομάδας καθώς και οι διακρίσεις που απέσπασαν μέλη της ΦΟΚΑΛ ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το δημιουργικό τους status. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η Φ.Ο.ΚΑΛ ενισχύει τη σύνδεσή της τόσο με την τοπική κοινωνία όσο και με τη διεθνή φωτογραφική κοινότητα. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της Ομάδας στην Photovision πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.