Πασχαλινή προσφορά από τον Σ.Π.Ο.Κ. "Ο Ευκλής"

Στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας "Ο Ευκλής" η πρόεδρος Ελένη Οικονομοπούλου και ο έφορος πεζοπορίας Παναγιώτης Μπούρας συναντήθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας με τον Παναγιώτη Λεντζή, τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας, προκειμένου, να παραδώσουν είδη καλοκαιρινού ρουχισμού και βρεφικά είδη.