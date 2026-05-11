“Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη”: Τριήμερες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα:

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, ο “Επόμενος Σταθμός” συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη, κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2026, ο σταθμός και η αίθουσα «Αρμονία» φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η δράση υλοποιείται από την ΑΜΚΕ “Ορίζοντας Γεγονότων”, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας, τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και την Αέναον ΚοινΣΕπ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, την ενεργοποίηση ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τα εγκαίνια εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων, εμπνευσμένα από τη μνήμη και τη συμβολική φόρτιση του σιδηροδρόμου. Η βραδιά πλαισιώνεται από προβολές και performances, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται workshop με τη συμμετοχή φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα «Αρμονία», πραγματοποιείται ανοιχτή συζήτηση, με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός»: Διασταυρώσεις του παρελθόντος με το μέλλον”, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκαταλελειμμένων υποδομών.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Παναγιώτης Λύρας, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Ηλίας Νταίβις, πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. Βασίλης Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Δήμου Αθηναίων.

Η βραδιά συνεχίζεται με συναυλία, με τη συμμετοχή σχημάτων από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και μουσικά συγκροτήματα.

Η Κυριακή 24 Μαΐου κορυφώνει το τριήμερο με τη συμμετοχή της χορωδίας “Αρμονία” και του συνόλου χάλκινων πνευστών “Αγία Φανφάρα”. Στο πλαίσιο της ημέρας, η συμβολική έλευση του τρένου συνοδεύεται από το θεατρικό δρώμενο “Περιμένοντας”, που παρουσιάζεται από φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Χριστίνας Ζώνιου. Η παράσταση αντλεί από το θέατρο-ντοκουμέντο και το εθνόδραμα, μετατρέποντας τον σταθμό σε πεδίο ζωντανής αφήγησης

Παράλληλα, το σύνολο των δράσεων καταγράφεται κινηματογραφικά και θα αποτελέσει μέρος ενός ντοκιμαντέρ για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και τη σύγχρονη πολιτιστική του επανανοηματοδότηση. Η παραγωγή υλοποιείται από την Αέναον ΚοινΣΕπ, σε σκηνοθεσία της Ηρώς Ρήγα, και αναπτύσσεται οργανικά μέσα από τις ίδιες τις δράσεις του “Επόμενου Σταθμού”.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.