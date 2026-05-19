«Τα Γεράκια» στο Λυκόδημο

Η δράση ξεκίνησε από τη γραφική Λυκίσσα, όπου τα μέλη της ομάδας υποδέχθηκε θερμά ο πρόεδρος του χωριού, Νίκος Πανταζόπουλος. Με οδηγό τη Δήμητρα Πανταζοπούλου, οι περιηγητές ακολούθησαν μια ξεχωριστή διαδρομή γνωριμίας με την περιοχή, περνώντας από τη Γάμβρια και καταλήγοντας στο φιλόξενο Αγνάντιο, απολαμβάνοντας στη διαδρομή εικόνες φυσικής ομορφιάς και μοναδική θέα προς τον Μεσσηνιακό κόλπο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών: "Στο Αγνάντιο, η πρόεδρος του συλλόγου, Ευγενία Μπίτζα, και τα μέλη του συλλόγου υποδέχθηκαν την ομάδα με καφέ και πλούσια παραδοσιακά εδέσματα, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης και αυθεντικής φιλοξενίας μέσα σε ένα ζεστό και όμορφο περιβάλλον. Η δράση ολοκληρώθηκε με επιστροφή στη Λυκίσσα και στάση αναψυχής στον Άγιο Ανδρέα, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις και επιβεβαιώνοντας πως τα χωριά του Λυκόδημου διαθέτουν μοναδικές δυνατότητες για πεζοπορία, περιήγηση και βιωματικές εμπειρίες κοντά στη φύση και την τοπική παράδοση. Η ομάδα «Τα Γεράκια» συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της, με στόχο την ανάδειξη των χωριών της Μεσσηνίας, των ανθρώπων τους και της αυθεντικής καθημερινής ζωής της ελληνικής υπαίθρου".