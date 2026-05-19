Νέες επιτυχίες μαθητριών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Συγκεκριμένα, η Σοφία Λεβεντοπούλου απέσπασε Α’ βραβείο στην κατηγορία έως 13 ετών, ενώ η Δημηλία Μουρούτογλου κατέκτησε επίσης Α’ βραβείο στην κατηγορία έως 16 ετών. Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, η Σταυρούλα Καλλιγιάννη τιμήθηκε με Α’ έπαινο. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη συστηματική δουλειά, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που χαρακτηρίζει το Ωδείο.
Oπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Facebook του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, “Ευχόμαστε η συγκεκριμένη επιτυχία να αποτελέσει την αρχή μιας ακόμη πιο δημιουργικής πορείας για τα παιδιά».
Νέες επιτυχίες μαθητριών του Δημοτικού Ωδείου ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι μαθήτριες της τάξης φλάουτου της Βίκης Βασιλειάδη του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, στον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό “Orpheus Soloists” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
