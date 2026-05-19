Νέες επιτυχίες μαθητριών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Συγκεκριμένα, η Σοφία Λεβεντοπούλου απέσπασε Α’ βραβείο στην κατηγορία έως 13 ετών, ενώ η Δημηλία Μουρούτογλου κατέκτησε επίσης Α’ βραβείο στην κατηγορία έως 16 ετών. Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, η Σταυρούλα Καλλιγιάννη τιμήθηκε με Α’ έπαινο. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη συστηματική δουλειά, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που χαρακτηρίζει το Ωδείο.

Oπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Facebook του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, “Ευχόμαστε η συγκεκριμένη επιτυχία να αποτελέσει την αρχή μιας ακόμη πιο δημιουργικής πορείας για τα παιδιά».