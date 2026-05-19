ΚΚΕ: «Εδώ και τώρα αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας»

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΚΟΒ Κυπαρισσίας του ΚΚΕ σημειώνεται: «Το αίτημα των εργαζομένων του Νοσοκομείου της Κυπαρισσίας για αναβαθμισμένο και ισχυρό Νοσοκομείο, είναι δίκαιο και εκφράζει τις ανάγκες και τις αγωνίες του λαού της Τριφυλίας και των γύρω περιοχών, αποτελεί βασικό αίτημα των διεκδικήσεων και των αγώνων όλου του λαού. Το ΚΚΕ σταθερά βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση με την πολιτική της έχει υποβαθμίσει πλήρως το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας και συνολικά τις δομές Υγείας, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ στην Τριφυλία. Η υποστελέχωση όλων των δομών και οι σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό είναι ο κανόνας που θέτει σε κίνδυνο καθημερινά τη ζωή χιλιάδων κατοίκων.

Η επικίνδυνη αυτή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Τριφυλία, φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή των ντόπιων βουλευτών της ΝΔ και άλλων τοπικών παραγόντων, που στηρίζουν και σιγοντάρουν την πολιτική της. Εξάλλου και στην περίπτωση της διοικητικής συγχώνευσης με το Νοσοκομείο της Καλαμάτας, τα ίδια στελέχη της ΝΔ, υπερθεμάτιζαν γι' αυτή τη συγχώνευση, στο όνομα μάλιστα της "αναβάθμισης" και του "εκσυγχρονισμού" του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και θα αναβαθμιστεί. Τελικά κατάφεραν να υποβαθμίσουν και τα 2 Νοσοκομεία του νομού.

Την ίδια πολιτική βέβαια στήριξαν και όλοι οι άλλοι, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα για το έγκλημα, αλλά ως κυβερνήσεις, συνέχισαν την υγειονομική υποβάθμιση της Τριφυλίας και ενώ ως αντιπολίτευση στηρίζουν την κυρίαρχη πολιτική. Ορκίζονται όλοι στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας, στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην ιδιωτικοποίηση, αντιμετωπίζοντας την Υγεία ως εμπόρευμα και την υγεία του λαού ως κόστος.

Ο αγώνας για ουσιαστική αναβάθμιση όλων των δομών υγείας στην Τριφυλία, και για Νοσοκομείο, πού να καλύπτει όλες τις ανάγκες, συγκρούεται αντικειμενικά με την κυρίαρχη πολιτική. Με την πολιτική της εμπορευματοποίησης, του κόστους/οφέλους που μετατρέπει την υγεία σε πανάκριβο εμπόρευμα και όχι σε κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στο λαό. Σε σύγκρουση με τον περιορισμό των κρατικών δαπανών και την υποχρηματοδότηση για ό, τι αφορά την Υγεία και τις λαϊκές ανάγκες, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση χρηματοδοτεί αδρά τους πολεμικούς και ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.

Ο λαός της Τριφυλίας χρειάζεται τώρα να ξεσηκωθεί, να σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική που βάζει στο περιθώριο τις ανάγκες του και λογαριάζει τη ζωή του ως κόστος. Να απαιτήσει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Με πλήρη χρηματοδότηση και με μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, με τον εξοπλισμό και όλα τα αναγκαία μηχανήματα, ώστε να μπορούν να γίνονται όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις εντός του Νοσοκομείου.

Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να στελεχωθούν όλα τα Κέντρα Υγείας, οι σταθμοί ΕΚΑΒ της Τριφυλίας με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή με βάση τις σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες του λαού».