Δωρεά ακινήτου στον Δήμο Καλαμάτας

Ακίνητο στην Κοινότητα Ανεμόμυλου δώρισαν στον Δήμο Καλαμάτας, 4 δημότες.

Και σε αυτό αναμένεται να στεγαστούν το Ιατρείο και το Κοινοτικό Κατάστημα.
Χθες η Δημοτική Επιτροπή αποδέχθηκε τη δωρεά του ακινήτου επιφανείας 300 τ.μ., από τη Μαρία Μαλικούρτη και τους Ευστάθιο Μπούρα, Ιωάννα Μπούρα και Βασιλική Μπούρα που το έχουν
στην πλήρη συγκυριότητά τους και κατά ποσοστό 50%, 25%, 12,5% και 12,5% αντίστοιχα.
Με την απόφασή της η Επιτροπή εξουσιοδότησε τον δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προς ολοκλήρωση της δωρεάς, με την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς ακινήτου που θα συνταχθεί και κάθε απαραίτητου σχετικού εγγράφου.

(Στη φωτογραφία η Ιωάννα Μπούρα χθες στην Επιτροπή)

 

