Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μεσογειακής διατροφής στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Μέσα από εξορμήσεις, παιχνίδια, συναντήσεις με ειδικούς, εργαστήρια και δημιουργικές διαδρομές, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη μαγεία της αρχαιολογίας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας, μέσα από τη βιωματική εμπειρία και τη δημιουργική συμμετοχή.

Το θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μεσογειακής διατροφής θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από την 1 έως τις 3 Ιουλίου, στην Κορώνη, στον χώρο του Μανιατακείου Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική εξοικείωση των παιδιών με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας, και ιδιαίτερα τη Μεσογειακή Διατροφή. Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και καθημερινής ζωής της Μεσσηνίας, συνδέοντας τη διατροφή με την υγεία, την παράδοση, τη βιωσιμότητα και τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου – Νέστορος και το Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης.

Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τους βασικούς πυλώνες της πολιτιστικής παράδοσης, όπως το ελαιόλαδο, την κεραμική, τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής, τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς, που συνδέονται με τη Μεσσηνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με έμπειρους επαγγελματίες και δημιουργούς όπως είναι η μουσικός Γεωργία Ψαραδέλλη, ο σεφ Ιάκωβος Απέργης και το Εργαστήρι Κεραμικής “Χοϊκό”, ενώ θα συμμετάσχουν και στη διοργάνωση ενός παραδοσιακού γλεντιού για μικρούς και μεγάλους, σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας.